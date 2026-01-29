صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذیشان ڈھڈی کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے ،اظہر مغل

  • ملتان
ذیشان ڈھڈی کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے ،اظہر مغل

ذیشان ڈھڈی کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے ،اظہر مغل ایف آئی اے کی جانب سے مقدمہ کا عدم اندراج ،تاخیری حربے قبول نہیں

ملتان (کورٹ رپورٹر)وہاڑی بار کے رکن ذیشان شبیر ڈھڈی ایڈووکیٹ کے قتل کے سلسلے میں ہائیکورٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی ایگزیکٹو کمیٹی اور ڈسٹرکٹ بار وہاڑی کے مشترکہ ہنگامی اجلاس کی صدارت صدر محمد اظہر خان مغل نے کی۔ اجلاس میں جنرل سیکرٹری صفدر سرسانہ سیال، ملک سجاد حیدر میتلا، حافظ شعیب قریشی، سمیرا انجم، بلال ابرار ں، جنید ممتاز، نادرہ نور، راؤ شیراز، مطلوب حسین جوئیہ، لیاقت سنپال اور دیگر نے شرکت کی۔اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے صدر محمد اظہر خان مغل اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ وہ پہلے بھی ذیشان شبیر ڈھڈی اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے تھے اور اب بھی ملزموں کو سزا دلانے تک کھڑے رہیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کی جانب سے مقدمہ درج نہ ہونا اور تاخیری حربے کسی طور قبول نہیں کئے جائیں گے ۔ ذیشان شبیر ڈھڈی اور ان کی فیملی کو انصاف دلانے کے لئے ہر ممکن حد تک اقدامات کئے جائیں گے اور ان کا خون رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔اجلاس میں طے پایا کہ جنوبی پنجاب کی بارز کا نمائندہ اجلاس جلد منعقد کیا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تکنیکی تعاون کیلئے واٹرکارپوریشن کا چینی کمپنی سے معاہدہ

ملزمان پٹرول پمپ کے کیشئیر سے 33لاکھ روپے لوٹ کر فرار

پولیس چیف کا ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ

گل پلازہ کے اطراف کاروبار بند،تاجروں کا احتجاج

جناح اسپتال سے لاکھوں کی ادویات چوری پکڑی گئی

محکمہ تعلیم نے نجی اسکولوں کے رہائشی یا کمرشل استعمال پر مکمل پابندی عائدکردی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن