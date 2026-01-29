بے نظیر انکم سپورٹ فراڈکیس میں ملوث پانچ ملزم گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر)ایف آئی اے ملتان زون نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقوم میں غیر قانونی کٹوتی کرنے والے پانچ ملزم زاہد عباس، محمد شکیل، شکیف حسین، خالد حسین اور کامل کو گرفتار کر لیا۔ ملزموں کو مظفر گڑھ اور کوٹ ادو سے پکڑا گیا۔
تفصیلات کے مطابق گرفتار ملزم مستحق خواتین کو دی جانے والی مالی امداد میں فی کس 1000سے 1500روپے غیر قانونی کمیشن کے طور پر کاٹ رہے تھے ۔ ایف آئی اے نے ملزموں سے متعدد شناختی کارڈز، رجسٹرز، موبائل فونز، بینک کنیکٹ ڈیوائسز اور دیگر متعلقہ مواد برآمد کر لیا ہے ۔