صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکول میل پروگرام،بچوں میں دودھ اوربسکٹ تقسیم

  • ملتان
سکول میل پروگرام،بچوں میں دودھ اوربسکٹ تقسیم

سکول میل پروگرام،بچوں میں دودھ اوربسکٹ تقسیمپروگرام کا مقصد ان بچوں کے صحت کے مسائل پر قابو پانا ،ڈی سی وہاڑی

 وہاڑی(نمائندہ خصوصی)وزیر اعلیٰ پنجاب سکول مِیل پروگرام گورنمنٹ پرائمری سکول 9جوئیہ میں تقریب ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ نے بچوں میں دودھ بسکٹ تقسیم کئے ۔ تفصیل کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سکول مِیل پروگرام گورنمنٹ پرائمری سکول 9جوئیہ میں تقریب ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ نے بچوں میں دودھ بسکٹ تقسیم کئے ۔اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن ناصر عزیز ، نمائندہ ایم پی اے میاں ثاقب خورشید میاں نیرب خورشید ایڈووکیٹ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر ایلمنٹری عندلیب ناصر ، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر شازیہ انور ، ضلعی صدر مسلم لیگ ن وومن ونگ نوشین ملک ، ڈی ای او ایلیمنٹری مہر محمد جاوید سمیت دیگر افسران موجود تھے ۔ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورائیہ نے کہا کہ وزیرِ اعلیٰ پنجاب کا سکول میل پروگرام بچوں کی صحت اور تعلیم کے فروغ کے لیے ایک انقلابی اقدام ہے اس پروگرام کا مقصد ان بچوں کو جو صحت کے مسائل ہیں ان پر قابو پانا ہے تاکہ مستقبل میں یہ صحت مند بچے ملک و قوم کی بھاگ دوڑ سنھبال سکیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تکنیکی تعاون کیلئے واٹرکارپوریشن کا چینی کمپنی سے معاہدہ

ملزمان پٹرول پمپ کے کیشئیر سے 33لاکھ روپے لوٹ کر فرار

پولیس چیف کا ایس ایس یو ہیڈ کوارٹرز کا دورہ

گل پلازہ کے اطراف کاروبار بند،تاجروں کا احتجاج

جناح اسپتال سے لاکھوں کی ادویات چوری پکڑی گئی

محکمہ تعلیم نے نجی اسکولوں کے رہائشی یا کمرشل استعمال پر مکمل پابندی عائدکردی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن