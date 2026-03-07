صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لودھراں میں پٹرول پمپس پر نرخ اور دستیابی کی جانچ پڑتال

  • ملتان
لودھراں میں پٹرول پمپس پر نرخ اور دستیابی کی جانچ پڑتال

لودھراں (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر چوہدری محمد اشرف کی ہدایات پر ایس ڈی او پیرا فورس شاہد حسین سپرا کی نگرانی میں انفورسمنٹ آفیسر تانیہ سجاد اور انویسٹی گیشن آفیسر عاصم گلریز نے شہر کے مختلف پٹرول پمپس کا معائنہ کیا۔معائنہ کے۔۔۔

 دوران پٹرول کی دستیابی اور سرکاری نرخوں پر فروخت کو چیک کیا گیا تاکہ عوام کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ ایس ڈی او پیرا فورس نے پٹرول پمپس کی انتظامیہ کو ہدایت کی کہ پٹرول کی مسلسل فراہمی یقینی بنائی جائے اور سرکاری نرخوں پر عملدرآمد کیا جائے ۔انہوں نے واضح کیا کہ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ شہری بروقت اور مناسب قیمت پر ایندھن حاصل کر سکیں اور پمپس پر کسی قسم کی بدانتظامی نہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو