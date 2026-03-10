صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کی کھلی کچہری، خاتون کو دھمکی آمیز کالز پر کارروائی کا حکم

  • ملتان
ڈی پی او کی کھلی کچہری، خاتون کو دھمکی آمیز کالز پر کارروائی کا حکم

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی) ڈی پی او تصور اقبال کی زیر صدارت کھلی کچہری میں شہریوں نے۔۔۔

 اپنے مسائل پیش کیے ۔ ایک خاتون نے مؤقف اختیار کیا کہ نامعلوم افراد کی جانب سے موبائل فون پر دھمکی آمیز کالز کر کے اسے ہراساں کیا جا رہا ہے ۔ خاتون کی شکایت پر ڈی پی او نے فوری نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ تھانے کو معاملے کی مکمل ویریفکیشن کرنے کی ہدایت دی۔ ڈی پی او تصور اقبال نے واضح کہا کہ الزامات درست ثابت ہونے پر ملزمان کے خلاف بلا تاخیر مقدمہ درج کیا جائے اور قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

مون سون سیزن سے قبل انتظامات مکمل کئے جائیں ،چیئرمین سی ڈی اے

آر ڈی اے کاروباری برادری کی معاونت جاری رکھے گا ،ڈی جی

مال روڈ مری کی بیوٹیفکیشن کا کام تیز منصوبہ جلد مکمل کرنے کی ہدایت

موٹروے پولیس کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ،ڈی آئی جی

بازاروں میں عید کی خریداری کا آغاز، خواتین کی بڑی تعداد مارکیٹوں کا رخ کرنے لگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کھڑک سنگھ ہے یا نادر شاہ؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت کو چاہیے کہ وہ آرام کرے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فلسطینی طلبہ و طالبات سے ملاقات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
مقامی حکومتوں کی ساخت اور اختیارات کا ابہام
شاہد کاردار
رشید صافی
خطے میں استحکام کیلئے بیجنگ کا روڈ میپ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
اعتکاف کے فضائل
حافظ محمد ادریس