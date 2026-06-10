صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹریکٹر کی موٹرسائیکل کو ٹکر، بیوی جاں بحق، شوہر زخمی

  • ملتان
ٹریکٹر کی موٹرسائیکل کو ٹکر، بیوی جاں بحق، شوہر زخمی

ٹریکٹر کی موٹرسائیکل کو ٹکر، بیوی جاں بحق، شوہر زخمیخانیوال کے نواحی علاقے 15 والا پھاٹک کے قریب افسوسناک حادثہ پیش آیا

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) نواحی علاقہ 15 والا پھاٹک کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور موٹرسائیکل میں تصادم کے نتیجے میں خاتون جاں بحق جبکہ اس کا شوہر زخمی ہو گیا۔تفصیلات کے مطابق حادثے میں 50 سالہ ارشاد بی بی موقع پر جاں بحق ہو گئی جبکہ 52 سالہ عبدالخالق زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور لاش و زخمی کو ہسپتال منتقل کر دیا۔متعلقہ پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

رانا احسان افضل خان کا نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی کا دورہ

ریلوے ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج، نعرے بازی

مون سون سے قبل نکاسی آب منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت

بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے :جماعت اسلامی

ڈی ایچ کیو ہسپتال جھنگ میں نرسنگ سٹوڈنٹس کا احتجاج

کمیونٹی پولیسنگ کے تحت طلبہ کیلئے گپ شپ سیشن، کیریئر رہنمائی

آج کے کالمز

ایاز امیر
جہاں بات بنائے نہ بنے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
آگ کا دریا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ستر کی دہائی اور میں …(2)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آزاد کشمیرمیں افہام و تفہیم کی ضرورت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
تختی بدلنے سے تقدیر نہیں بدلتی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
صلہ رحمی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر