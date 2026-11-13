کچا کھوہ:تیز رفتاری کے باعث حادثات معمول، ٹریفک اہلکا ر تعینات کرنے کا مطالبہ
کچاکھوہ (نامہ نگار) کچاکھوہ شہر اور گردونواح میں تیز رفتاری کے باعث آئے روز ٹریفک حادثات پیش آنے لگے، تیز رفتار موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی بے قابو ڈرائیونگ شہریوں کی جانوں کے لیے خطرہ بن گئی۔۔۔
جبکہ ٹریفک قوانین پر عملدرآمد نہ ہونے سے صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے ہے۔ اہل علاقہ نے ڈی پی او خانیوال اور ٹریفک پولیس کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لیتے ہوئے کچاکھوہ میں ٹریفک اہلکار تعینات کیے جائیں۔
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