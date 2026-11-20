ٹاسک فورس کی کارروائی 5 گیس میٹرز منقطع
ملتان (خصوصی رپورٹر) سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 05 میٹر منقطع، 65 کیسز کی چیکنگ کی گئی۔
تفصیل کے مطابق سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کی یو ایف جی کنٹرول ٹاسک فورس نے حالیہ کارروائیوں کے دوران ملتان کے مختلف علاقوں میں 65 مقامات کی چیکنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 05 گیس میٹر منقطع کر دیئے گئے۔ دو میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھے تھے ریکور کر لئے گئے ,ایک میٹر جو الٹا لگا تھا کاٹ لیا گیا، دو میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، جس پر متعلقہ میٹرز منقطع کر دیئے گئے۔
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