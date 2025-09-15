ماحول دوست الیکٹرک بس سروس روٹس کو حتمی شکل دیدی گئی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر سرگودھا میں جدید اور ماحول دوست الیکٹرک بس سروس کے روٹس کو حتمی شکل دیدی گئی۔۔۔
یہ سروس شہریوں کو محفوظ، آرام دہ اور کم خرچ سفر فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ شہر کی فضا کو بھی آلودگی سے پاک بنانے میں اہم کردار ادا کرے گی، روٹ 1 - چک 91 تا بھیرا 55 (کلومیٹر)، روٹ 2 - چک 91 تا سلانوالی (38 کلومیٹر)، روٹ 3 - چک 91 تا کوٹ مومن 38 (کلومیٹر)، روٹ 4 - چک 91 تا تحصیل ساہیوال 42 (کلومیٹر)، روٹ 5 - چک 91 تا شاہپور( سٹی (40 کلومیٹر)کے بس اسٹاپس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے ،جن کے مطابق ہر روٹ پر 5 سے 13 بس اسٹاپس ہیں ،ہر روٹ پر اوسطاً 9 سے 10 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی ، ہر 60 منٹ بعد نئی بس دستیاب ہو گی ۔