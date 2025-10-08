صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ کا شہر کے مختلف مقامات کا تفصیلی دورہ

  • سرگودھا
اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ کا شہر کے مختلف مقامات کا تفصیلی دورہ

عارف انجم نے کاسبزی منڈی میں سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کے عمل کا جائزہ کلورکوٹ بھکر روڈ کا معائنہ ،سڑک کی تعمیر و مرمت اور صفائی تیز کرنے کی ہدایت

کلورکوٹ (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے عوامی خدمت اور فیلڈ ورک کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج مختلف مقامات کا تفصیلی دورہ کیا۔ابتداء میں انہوں نے سبزی منڈی کلورکوٹ کا اچانک دورہ کیا، جہاں سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے منڈی میں موجود آڑھتیوں، خریداروں اور دکانداروں سے ملاقات کی اور ہدایت کی کہ نیلامی کے عمل میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے تاکہ عام صارفین کو معیاری اشیاء مناسب نرخوں پر دستیاب ہوں۔بعد ازاں، کلورکوٹ بھکر روڈ کا معائنہ کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے سڑک کے اطراف صفائی اور گریڈر کے ذریعے سائیڈوں کو ہموار کرنے کے جاری کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی کہ سڑک کی تعمیر و مرمت اور صفائی کے عمل کو تیز کیا جائے تاکہ شہریوں کو آمد و رفت میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔اسی سلسلے میں انہوں نے کلورکوٹ سٹی کے مختلف وارڈز اور مین بازاروں کا بھی دورہ کیا اور صفائی کی صورتحال کا بغور جائزہ لیا۔ انہوں نے زرعی اراضی ریکارڈ سنٹر کلورکوٹ کا دورہ کیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لیسکو :صارفین کو مارکیٹ سے میٹرز خریدنے کی اجازت

سلیبس مشکل ، نہم جماعت کے نصاب میں کمی پرغور

سکیموں میں درخت لگانے کے فنڈز دیگر مقاصد پرخرچ

این اے 123کیلئے 15کروڑ کاترقیاتی پیکیج منظور

مختلف سکیموں میں آپریشن 59 املاک سربمہر

وحدت کالونی: 2 پتنگ فروش گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
غریب دباؤ مہم زوروں پر
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
استاد کی عظمت اور سرکاری سکولوں کی حالت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
برطانوی سامراج اور سرحدی مزاحمت
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
ٹرمپ کا امن منصوبہ اور پالیسی ابہام
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ترقی آن لائن، عوام آف لائن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
ختمِ نبوت کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر