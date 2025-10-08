میلہ بابا سیدن شاہ بخاری میں جیب کتروں نے ’’میلہ لوٹ‘‘ لیا
مجموعی طور پر 42افراد نے تھانے میں جیب کٹنے کی رپٹ درج کروائی ہیں
خوشاب(نمائندہ دُنیا )تھل کے روائتی میلہ بابا سیدن شاہ بخاری میں جیب کتروں نے میلہ کی تقریبات سے لطف اندوز ہونے کیلئے آنے والے درجنوں افراد کی جیبوں کا صفایا کر دیا ، گزشتہ شب جیب تراشوں نے رنگپور بگھور کے رہائشی نوجوان محمد کامران کو ہزاروں روپے کے قیمتی موبائل فون سے محروم کر دیا، محمد کامران نے تھانہ نور پو میں رپٹ درج کر دی ہے ، بعدازاں انکشاف ہوا کہ تھانے میں ایسی رپٹ درج کرانے والے 42افراد اور بھی ہیں، جن متاثرین نے رپٹ درج نہیں کرائی اس کی تعداد الگ ہے ، جیب تراشی کی بیشتر وارداتیں لکی ایرانی سرکس کی ٹکٹوں کی خریداری کے دوران ہوئیں ۔