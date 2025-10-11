صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا اور پی اے ایف ہسپتال میں تعاون کا معاہدہ

پی اے ایف ہسپتال ،یونیورسٹی نرسنگ کالج سے تدریسی ہسپتال کے طور پر منسلک

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا اور پی اے ایف ہسپتال مصحف کے درمیان باہمی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا، معاہدے کے تحت پی اے ایف ہسپتال مصحف کویونیورسٹی آف سرگودھا کے نرسنگ کالج کے تدریسی ہسپتال کے طور پر منسلک کر دیا گیا ہے ۔اس معاہدے کا مقصد یونیورسٹی نرسنگ کالج کے طلبہ وطالبات کو عملی تربیت اور کلینیکل ایجوکیشن کے مزید بہتر مواقع فراہم کرنا ہے تاکہ وہ پیشہ ورانہ صحت کی دیکھ بھال کے تقاضوں کے مطابق جدید تربیت حاصل کر سکیں۔ معاہدے کے تحت پی اے ایف ہوسپٹل، نرسنگ کالج کے طلبہ کے لیے بنیادی تربیتی مرکز کے طور پر خدمات انجام دے گامعاہدے کے تحت، دونوں اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ایک کلینیکل لائزن کمیٹی تشکیل دی جائے گی جو تدریسی اور تربیتی سرگرمیوں میں بہتر ہم آہنگی کو یقینی بنائے گی۔ نرسنگ کالج کی جانب سے ایک کلینیکل کوآرڈینیٹر مقرر کیا جائے گا جو تربیتی شیڈول اور پاکستان نرسنگ کونسل کے تقاضوں کے مطابق عملی سرگرمیوں کی نگرانی کرے گا۔یونیورسٹی آف سرگودھا پی اے ایف اسپتال کے نرسنگ اسٹاف کے لیے فری اِن سروس تربیتی سیشنز کا انعقاد بھی کرے گی تاکہ ان کے پیشہ ورانہ معیار میں مزید بہتری لائی جا سکے ۔ 

 

