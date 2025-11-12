صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زگ زیگ ٹیکنالوجی نہ ہونے پر 7 بھٹہ مالکان کو جرما نے

  • سرگودھا
زگ زیگ ٹیکنالوجی نہ ہونے پر 7 بھٹہ مالکان کو جرما نے

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی زیر نگرانی مجموعی طور پر17 لاکھ 50 ہزار جرمانہ عائد

میانوالی، کندیا (نامہ نگار،نمائندہ دنیا) ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ساریہ حیدر خان نے اے ڈی تحفظ ماحولیات رحمت اللہ خان اور اینٹی سموگ اسکواڈ کے ہمراہ تحصیل پپلاں میں اینٹی سموگ ایکٹ کی خلاف ورزی پر کارروائی کی۔حافظ والا، علووالی اور کلورکوٹ روڈ پر بھٹوں کی زگ زیگ ٹیکنالوجی فعال نہ ہونے پر 7 بھٹہ مالکان کو فی کس اڑھائی لاکھ روپے کے حساب سے مجموعی طور پر 17 لاکھ 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ تمام بھٹوں کی باقاعدہ انسپکشن کی جائے اور خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر