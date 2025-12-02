صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا ڈیویلپمنٹ اتھارٹی اور پی ایچ اے مالی بحران کا شکار

  • سرگودھا
سرگودھا ڈیویلپمنٹ اتھارٹی اور پی ایچ اے مالی بحران کا شکار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت کی جانب سے مختلف اتھارٹیوں کے چیئرمینز کی تعیناتی اور بجٹ کی منظوری نہ ہونے سے دیگر اضلاع کی طرح سرگودھا ڈیویلپمنٹ اتھارٹی اور پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی سرگودھا مالی بحران کا شکار ہو گئیں جس کے باعث ماہ نومبر کی تنخواہیں اور دیگر ادائیگیاں رکنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔

 ذرائع کے مطابق ایس ڈی اے اور پی ایچ اے میں عرصہ دراز سے چیئرمین کی تعیناتی نہ ہونے سے ان اداروں کے اہم اور معمول کی نوعیت کے سرکاری امور بری طرح متاثر ہو رہے ہیں جبکہ حالیہ مالی سال کے پانچ ماہ گزرنے کے باوجود بجٹ کی منظوری بھی نہ ہو سکی ہے منظوری نہ ہونے سے ہر قسم کی ادائیگیاں رک گئی ہیں جبکہ ماہ نومبر کی تنخواہیں کی ادائیگی بھی نہ ہونے کا امکان ہے ،جس کی وجہ سے ملازمین سخت اضطراب کا شکار ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سی ڈی اے کا مزید شکریہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یومِ تشکر سے فارم 47تک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جی سی یونیورسٹی لاہور، جنگل میں منگل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
این ایف سی اجلاس کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ فورس اور عالمی سطح پر تنہا ہوتا افغانستان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ!… (4)
حافظ محمد ادریس