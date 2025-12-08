صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب:800والا ہیلمٹ 4000ہزار روپے میں فروخت

  • سرگودھا
خوشاب:800والا ہیلمٹ 4000ہزار روپے میں فروخت

خوشاب(نمائندہ دُنیا )ٹریفک قوانین کے ترمیمی آرڈینس2025کے نفاذ کے بعدضلع خوشاب میں ہیلمٹ کی ڈیمانڈ بڑھ جانے سے ان کی قیمتیں آسمان سے با تیں کر نے لگیں۔

ہیلمٹ کی نئی ہوشربا قیمتوں نے صارفین کو الجھن میں ڈال دیا ، چند یوم قبل مارکیٹ میں جو ہیلمٹ آٹھ سو سے ایک ہزار روپے تک ملتا تھا اب ڈنکے کی چوٹ پر چار ہزار روپے میں فروخت ہو رہا ہے اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے ناجائز منافع خوروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ، قانون نافذ کرنیوالے اداروں کے کو نئے قوانین آرڈینس پر عمل در آمد کرانے کیلئے گاڑیوں کے چالان کرنے سے فرصت نہیں ۔جوہرآباد کے سماجی اور عوامی حلقوں نے اس صورتحال پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اس صورتحال کا فوری لے ، ٹریفک پولیس کی جانب سے کئے جانیوالے بھاری جرمانوں کی زد میں آنیوالے موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کی خریداری کے دوران ناجائز منافع خوروں کے ہاتھوں مزید لٹنے کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے ہیلمٹ کی قیمتیں کو معمول پر لائی جائیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر