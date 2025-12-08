صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صبح دو پہر شا م ،44گھنٹے گیس بلاتعطل فراہم کی جا ئے ،مہر محسن رضا ارائیں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سا بق آزاد امیدوار حلقہ پی پی 73وضلعی صد ر انصاف ٹریڈر ز ونگ مہر محسن رضا ارائیں نے کہا ہے کہ۔۔۔

سر د ی کی آ مد کے ساتھ ہی ضلع بھر میں سو ئی گیس کی لو ڈشیڈنگ اور کم پر یشر سے لو گ پر یشان ہیں بعض ا وقات ایسا ہو تا ہے کہ صو بہ کے ا و قات میں ناشتہ بنا نا بھی مشکل ہو جا تا ہے اور بچے بغیر ناشتہ کے سکو ل جا تے ہیں ضرورت ا س امر کی ہے کہ کم ا ز کم صبح دو پہر شا م 4/4گھنٹے تک سو ئی گیس بلاتعطل اور پو رے پریشر کے ساتھ فراہم کی جا ئے تا کہ گھریلو صارفین اپنے معا ملا ت ا حسن طریقہ سے نمٹا سکیں۔

 

