نئے صو بو ں کے قیا م سے گو ر ننس میں بہتر ی آ ئے گی ،غلام قادر جام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ انتظامی بنیا دوں پر نئے صو بو ں کے قیا م کی حیثیت سما جی شعور اور سیاسی دانش کا حصہ بنتی دکھا ئی دیتی ہے۔۔۔
ا سو قت رقبے اور آ با د ی کی بنیا د پر انتظامی مسائل کی و جہ سے صو بو ں کی تقسیم نا گز یر ہو چکی ہے ا س لیے نئے صو بے بننے جا ر ہے ہیں کیونکہ نئے صو بو ں کے قیا م سے گو ر ننس میں بہتر ی آ ئے گی صو بو ں کی انتظامی تقسیم کیلئے قومی اتفا ق را ئے پیدا کیا جا ئے۔
یہ ملک وقو م کے مفاد میں ہے۔