صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیزل 14روپے لٹر سستا،ٹرانسپورٹ کرائے کم نہ ہوسکے

  • سرگودھا
ڈیزل 14روپے لٹر سستا،ٹرانسپورٹ کرائے کم نہ ہوسکے

کلورکوٹ سے بھکر سرگودھا لاہور والی گاڑیوں کے کرائے کم کرنیکا مطالبہ

کلورکوٹ(نمائندہ دنیا )حکومت کی طرف سے ڈیزل کی قیمتوں میں چودہ روپے کمی کے باوجود کلورکوٹ سے بھکر سرگودھا لاہور چلنے والی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں کمی نہ کی گئی کرایوں مین فوری کمی کی جاے عوام کا مطالبہ،تفصیلات کے مطابق حکومت کی طرف سے ڈیزل کی قیمت میں چودہ روپے فی لٹر کمی کر دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود مقامی ٹرانسپورٹروں نے کلورکوٹ سے بھکر سرگودھا لاہور آنے جانے والی گاڑیوں کے کرایوں میں کمی نہیں کی ہے اور پرانے کرائے وصول کیے جا رہے ہیں جس سے مسافر پریشانی کا شکار ہیں مسافروں عوام نے ڈی سی بھکر اور سیکرٹری ار ٹی اے سے مطالبہ کیا ہے کہ کلورکوٹ سے بھکر سرگودھا لاہور چلنے والی مسافر گاڑیوں کے کرایوں میں کمی کرائی جائے اور انکو اپنی گاڑیوں میں نئے کرایہ نامے لگانے کی ہدایت کی جائے اور اوورچارجنگ کرنے والوں کیخلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اہم منصوبوں پر کام مارچ تک شروع ہوجائے گا،شرجیل میمن

ایشیائی بینک کی ترقیاتی منصوبوں میں معاونت کی یقین دہانی

سی بی سی کی اہم شاہراہوں کی ترقی کے منصوبے کا آغاز

وزیرِ اعلیٰ بہار کا نقاب کھینچنے کا عمل کھلی مسلم دشمنی ، منعم ظفر

سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پرحل کرنے کی ہدایت

گورنرہاؤس میں کرسمس کی بڑی تقریب کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر