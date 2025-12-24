صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5ارب کی لاگت سے 69 کلو میٹر سڑک کی تعمیر کے کام کا افتتاح

  • سرگودھا
5ارب کی لاگت سے 69 کلو میٹر سڑک کی تعمیر کے کام کا افتتاح

کچہری ریلوے پھاٹک سرگودھا سے جھامرہ تک سڑک کی تعمیر شروع کی جائیگی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیئرمین زکوٰۃ و عشر کونسل پنجاب و ممبر پنجاب اسمبلی رانا منورغوث خان نے حکومتِ پنجاب کے سالانہ ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت 5 ارب روپے کی لاگت کے میگا پراجیکٹ کچہری ریلوے پھاٹک سرگودھا سے جھامرہ تک 69 کلومیٹر طویل سڑک کے تعمیراتی کام کا افتتاح کردیا۔ تقریب میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے تجارت ڈاکٹر ذوالفقار علی بھٹی نے بطورِ مہمانِ خصو صی شرکت کی جبکہ پاکستان مسلم لیگ (ن) کے نمائندوں اور حلقے کے مکینوں کی بڑی تعداد بھی تقریب میں موجود تھی۔ شاہین آباد میں افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا منورغوث خان نے کہا کہ سرگودھا کچہری پھاٹک سے جھامرہ تک 88 پھاٹک، چرنالی، پنڈی رسول، شاہین آباد، سلانوالی، سوبھاگا اور شاہ نکڈر تک پھیلے ہوئے منصوبے کا آغاز وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر کیا گیا۔ اُنہوں نے کہا کہ ٹینڈرنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور تعمیراتی کام اب باضابطہ طور پر شروع ہو چکا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

’’اپنا‘‘ سے وابستہ امریکی ڈاکٹرز کا کردار قابلِ تحسین:گیلانی

پولیس ملازمین کے بیمار بچوں کی 28 لاکھ 55ہزارکی معاونت

غیرقانونی کمرشل استعمال و فیس عدم ادائیگی،121 املاک سربمہر

ڈکی بھائی کے ضبط یوٹیوب اکاؤنٹس کی سپرداری درخواست خارج

میٹر ریورسر گینگ سے ملی بھگت ، 10 سے زائدلیسکو ملازمین معطل

این سی سی آئی اے کیس:صحافی کی عبوری ضمانت میں توسیع

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر