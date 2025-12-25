رفاء سوسائٹی کا ماہانہ اجلاس عہدیداروں کی شرکت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رفاء سوسائٹی کا ماہانہ اجلاس حاجی محمد دین کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں عزیز بھٹی ٹاؤن ہسپتال کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے بتایا گیا کہ جیل میں قیدیوں کو جرسیاں فراہم کی گئی ہیں۔
اس حوالہ سے سوسائٹی کے سیکرٹری اطلاعات امیر افضل اعوان نے بتایا کہ پہلے مرحلہ میں شاہپور جیل کے قیدیوں میں دو سو جرسیاں اور اب سرگودھا جیل میں قیدیوں کے لئے تین سو جرسیاں فراہم کی گئیں ہیں۔ اجلاس میں سینئر میاں طاہر محمود،خواجہ محمد عمر، خرم جبارو دیگر ممبران بھی موجود تھے۔