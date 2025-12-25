ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فہد محمود کی زیرِ نگرانی ڈیمارکیشن، کلاسیفکیشن اور مقامی علاقوں کے ناموں سے متعلق ایک ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا۔
اجلاس میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں مقامی علاقوں کی حد بندی، درجہ بندی اور ناموں کے تعین سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اے ڈی سی آر نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ کام قواعد کے مطابق، شفاف انداز میں اور مقررہ وقت کے اندر مکمل کیے جائیں تاکہ انتظامی ریکارڈ درست اور عوامی سہولت کو بہتر بنایا جا سکے۔