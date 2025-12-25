صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس

  • سرگودھا
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو فہد محمود کی زیرِ نگرانی ڈیمارکیشن، کلاسیفکیشن اور مقامی علاقوں کے ناموں سے متعلق ایک ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا۔

 اجلاس میں تمام اسسٹنٹ کمشنرز اور لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈویلپمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں مقامی علاقوں کی حد بندی، درجہ بندی اور ناموں کے تعین سے متعلق امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اے ڈی سی آر نے ہدایت کی کہ تمام متعلقہ کام قواعد کے مطابق، شفاف انداز میں اور مقررہ وقت کے اندر مکمل کیے جائیں تاکہ انتظامی ریکارڈ درست اور عوامی سہولت کو بہتر بنایا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کچہری چوک انڈر پاس، لوئر مال اپگریڈیشن منصوبہ مؤخر

وزیر منصوبہ بندی کی یو ای ٹی کو مسائل حل کرنیکی یقین دہانی

70فیصد دیہات میں ہیلتھ سسٹم نہیں چل رہا : ملک احمد

چیف منسٹرز سپیشل انشی ایٹو فار سٹروک مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس

شہر میں غیرقانونی سرگرمیوں کیخلاف گرینڈ آپریشن شروع

ڈی سی کا ڈسٹرکٹ جیل قصور کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن