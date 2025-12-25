صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فرائض میں غفلت یا کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، جاوید اختر جتوئی

  • سرگودھا
فرائض میں غفلت یا کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، جاوید اختر جتوئی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایس پی انویسٹی گیشن سرگودھا جاوید اختر جتوئی نے ضلع بھر کے محرران سے میٹنگ، تھانہ کے انتظامی امور، بلڈنگ کی صفائی، ریکارڈ کیپنگ وغیرہ سے متعلق اہم ہدایات جاری کی ہیں۔

تھانے کے تمام ریکارڈ، بالخصوص روزنامچہ، مال مقدمہ اور رجسٹر ہائے کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے ،پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم (PSRMS) میں ڈیٹا کا اندراج بروقت اور شفاف طریقے سے کیا جائے۔ ایس پی جاوید اختر جتوئی نے واضح کیا کہ فرائض میں غفلت یا کرپشن کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ریسکیو 1122 سال میں 7لاکھ 71 ہزار سے زائد کالز موصول کم وسائل کے باوجود بہترین کارکردگی

واسا فیصل آباد میں کرسمس تقریب،مسیحی ملازمین سے یکجہتی

شہری مسائل کا حل ’’ہیلو فیصل آباد‘‘ واٹس ایپ سروس شروع

غیر معیاری ادویات53 کیسز کی سماعت،33 ڈرگ کورٹ ریفر

شہر میں ان کورڈ سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے کا عمل تیز

بجلی کا لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن