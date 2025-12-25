صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس

چرچز پر صفائی، لائٹنگ اور فول پروف سکیورٹی انتظامات کیے ہیں،اسد عباس مگسی

میانوالی (نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر اسد عباس مگسی اور ڈی پی او کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی زیر صدارت کرسمس کے موقع پر بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ میانوالی میں مذہبی ہم آہنگی مثالی ہے اور ضلعی انتظامیہ اقلیتوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کرسمس کے موقع پر تمام چرچز پر صفائی، لائٹنگ اور فول پروف سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ڈی پی او نے مسیحی برادری کو پولیس کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس میں علماء کرام اور مسیحی رہنماؤں نے مذہبی رواداری کے فروغ پر اتفاق کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

جامعہ کراچی کے طلبہ کیلئے سفری سہولیات میں اہم قدم

دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی

منافقین کام کے وقت دوسرے شہر بھاگ جاتے ہیں،میئر

یوم قائد اعظم اور کرسمس کے موقع پرفول پروف سکیورٹی کے احکامات

بھتہ خور جمیل چھانگا گروپ کے 2ملزمان پکڑے گئے

ہوائی فائرنگ کا ملزم رنگے ہاتھوں گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن