صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹہ سیل نہ کر کے رشوت لینے والے ماحولیات انسپکٹر گرفتار

  • سرگودھا
بھٹہ سیل نہ کر کے رشوت لینے والے ماحولیات انسپکٹر گرفتار

محمد عرفان نے بھٹہ مالک سے رشوت مانگی تو اس نے اینٹی کرپشن کو آگا ہ کر دیاملزم رنگے ہاتھوں پکڑا گیا،نشان زدہ نوٹ بھی برآمد کر لئے ،مقدمہ درج کر لیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اینٹی کرپشن سرگودھا نے بھکر میں ماحولیات کے انسپکٹر کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیاملزم محمد عرفان انسپکٹر ماحولیات نے آلودگی پھیلانے والے بھٹہ کو سیل نہ کرنے پر رشو ت کی رقم وصول کی تھی ،تفصیلات کے مطابق جلات خان نے درخواست گزاری کہ محمد عرفان، انسپکٹر ماحولیات بھکر نے بھٹہ کو سیل نہ کرنے کے لیے 50ہزار روپے رشوت کا مطالبہ کر رہا ہے جس پر ریجنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سرگودھا نے امیر عبداﷲ خان، سرکل آفیسر اینٹی کرپشن بھکر کو ریڈ کرنے کا حکم دیا۔ سرکل آفیسر نے اپنی ریڈنگ ٹیم کے ہمراہ محمد اسلم، مجسٹریٹ دفعہ 30 کی نگرانی میں ریڈ کرکے ملزم محمدعرفان، انسپکٹر ماحولیات بھکر کورشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے 50ہزار روپے کے نشان زدہ نوٹ برآمد کر کے موقع پر گرفتار کر لیا۔اینٹی کرپشن کی ٹیم نے ملزم کے خلاف رشوت لینے کے جرم میں مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ریسکیو 1122 سال میں 7لاکھ 71 ہزار سے زائد کالز موصول کم وسائل کے باوجود بہترین کارکردگی

واسا فیصل آباد میں کرسمس تقریب،مسیحی ملازمین سے یکجہتی

شہری مسائل کا حل ’’ہیلو فیصل آباد‘‘ واٹس ایپ سروس شروع

غیر معیاری ادویات53 کیسز کی سماعت،33 ڈرگ کورٹ ریفر

شہر میں ان کورڈ سائیڈ واک ڈرینز کور کرنے کا عمل تیز

بجلی کا لاکھوں روپے مالیت کا ٹرانسفارمر چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن