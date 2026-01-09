صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خاتون کو قتل کر کے مسقط فرار ہونیوالا گرفتار

  • سرگودھا
خاتون کو قتل کر کے مسقط فرار ہونیوالا گرفتار

میں خاتون کو قتل کر کے مسقط فرار ہونیوالا گرفتاراشتہاری علی عاطف کو پاکستان لایاگیا ،دیگر ساتھی پہلے ہی زیر حراست

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سپیشل آپریشنز سیل نے اپریل 2024 میں معمولی گھریلو تنازع پر خاتون رشتہ دار کو قتل کرکے بیرون ملک فرار ہونے والے اشتہاری علی عاطف کو مسقط سے گرفتار کر لیا ہے ،ملزم کو خصوصی ٹیم کے ذریعے پاکستان لایا گیا ہے ، تھانہ بھاگٹانوالہ کے علاقہ نواب ٹاؤن میں ہونے والے اس وقوع میں شریک دیگر ملزمان کو پہلے ہی گرفتار کر کے جیل بھجوایا جا چکا ہے ۔آر پی او محمدشہزاد آصف خان نے مقامی پولیس کو ملزم علی عاطف کو تمام شواہد کے ساتھ عدالت میں پیش کرنے اور قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے مقدمہ کی بھرپور پیروی کی ہدایت کی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کلینیکل ٹرائل،ڈریپ بایو سٹڈی رولز میں ترامیم کر رہے ،وزیر صحت

وزیر مواصلات کا اسلام آباد ،مری ایکسپریس وے کا معائنہ

ہر شہری کو بروقت ،بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،آئی جی

38ڈویژنز میں ای آفس کا 100فیصد نفاذ ہو چکا ،شزا فاطمہ

سلمیٰ بٹ کا ایگریکلچر پروڈکشن مارکیٹ راولپنڈی کی مجوزہ سائٹس کا دورہ

فرائض میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ