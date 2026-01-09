صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دائودخیل:کئی سال سے بند گٹروں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی

  • سرگودھا
دائودخیل:کئی سال سے بند گٹروں نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی

دائودخیل (نمائندہ دنیا)محلہ سالار گلی، گورنمنٹ پرائمری سکول نمبر 2 کے سامنے بند گٹر گزشتہ کئی برسوں سے ابل رہے ہیں، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔

افسوسناک امر یہ ہے کہ میونسپل کمیٹی داؤدخیل اس سنگین مسئلے پر خوابِ خرگوش کے مزے لے رہی ہے ۔چند عرصہ قبل انہی بند گٹروں میں ایک معصوم بچہ ڈوب کر جاں بحق ہو چکا ہے ، جس کے بعد بھی متعلقہ حکام نے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ سکول اور مدرسے کے بچوں کیلئے یہ صورتحال خطرے کی گھنٹی بن چکی ہے ، مگر کروڑوں روپے کے فنڈز ہونے کے باوجود سیوریج لائن کی تبدیلی یا مستقل حل کی جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کلینیکل ٹرائل،ڈریپ بایو سٹڈی رولز میں ترامیم کر رہے ،وزیر صحت

وزیر مواصلات کا اسلام آباد ،مری ایکسپریس وے کا معائنہ

ہر شہری کو بروقت ،بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،آئی جی

38ڈویژنز میں ای آفس کا 100فیصد نفاذ ہو چکا ،شزا فاطمہ

سلمیٰ بٹ کا ایگریکلچر پروڈکشن مارکیٹ راولپنڈی کی مجوزہ سائٹس کا دورہ

فرائض میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ