آر پی او آفس میں تعینات سب انسپکٹر مسعود انور کی ریٹائرمنٹ پر پر وقارتقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آر پی او محمدشہزاد آصف خان نے آر پی او آفس میں تعینات سب انسپکٹر مسعود انور کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایک پر وقارتقریب کا انعقاد کیا۔
جس میں ایس پی آر آئی بی اظہر یعقوب، ایس پی لیگل افتخار احمد دیو، اے ڈی آئی جی محمد طارق ملک، ڈی ایس پی لیگل قاسم حیات سمیت دیگر عملہ نے شرکت کی۔آر پی او نے سب انسپکٹر مسعود انور کی محکمانہ خدمات کو سراہا اور آئندہ زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اعزازی شیلڈ اور تحائف دے کر رخصت کیا۔