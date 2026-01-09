صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او آفس میں تعینات سب انسپکٹر مسعود انور کی ریٹائرمنٹ پر پر وقارتقریب

  • سرگودھا
آر پی او آفس میں تعینات سب انسپکٹر مسعود انور کی ریٹائرمنٹ پر پر وقارتقریب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آر پی او محمدشہزاد آصف خان نے آر پی او آفس میں تعینات سب انسپکٹر مسعود انور کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ایک پر وقارتقریب کا انعقاد کیا۔

 جس میں ایس پی آر آئی بی اظہر یعقوب، ایس پی لیگل افتخار احمد دیو، اے ڈی آئی جی محمد طارق ملک، ڈی ایس پی لیگل قاسم حیات سمیت دیگر عملہ نے شرکت کی۔آر پی او نے سب انسپکٹر مسعود انور کی محکمانہ خدمات کو سراہا اور آئندہ زندگی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اعزازی شیلڈ اور تحائف دے کر رخصت کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

کلینیکل ٹرائل،ڈریپ بایو سٹڈی رولز میں ترامیم کر رہے ،وزیر صحت

وزیر مواصلات کا اسلام آباد ،مری ایکسپریس وے کا معائنہ

ہر شہری کو بروقت ،بلا امتیاز انصاف فراہم کیا جائے گا ،آئی جی

38ڈویژنز میں ای آفس کا 100فیصد نفاذ ہو چکا ،شزا فاطمہ

سلمیٰ بٹ کا ایگریکلچر پروڈکشن مارکیٹ راولپنڈی کی مجوزہ سائٹس کا دورہ

فرائض میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ،ایس ایس پی آپریشنز

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ