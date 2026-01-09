صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہریوں کو آ ٹے کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنا نے کیلئے کوشاں ، کسی فلور ملز نے تعطل پیدا کرنے کی کوشش کی اسکے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا،ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلع بھر میں بلا تعطل آٹے کی سپلائی جاری رکھنے کیلئے مختلف مقامات پر سیل پوائنٹ قائم کر کے سرکاری ملازمین کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں تاکہ آٹے کے حصول میں شہریوں کو کسی قسم کی مشکلات کاسامنا نہ ہو ،ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر میاں وقار یوسف نے بتایا کہ سرگودھا میں کسی بھی جگہ آٹے کی قلت نہیں، اس حوالے سے جو عناصر غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کے سد باب کیلئے ہنگامی بنیادوں پر مختلف علاقوں میں آٹے کے خصوصی سیل پوائنٹس بناکر وہاں آٹے کے سٹالز لگوا دیے ہیں جہاں پر اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر حافظ منیر احمد ،محمد جمشید اور دیگر افسران کی نگرانی میں شہریوں کو آ ٹے کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے محکمہ فوڈ کے افسران ہمہ وقت حاضر ہیں تاکہ کسی شہری کو آٹے کے حصول میں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہ ہو ،شہریوں کو آٹے کی بنیادی ضروریات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہمارا فریضہ اولین ہے اور انشاﷲ یہ کوشش ہو گی کہ شہریوں کو آ ٹے کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنایا جائے او ر اگر کسی فلور ملز نے خلاف ضابطہ آٹے کی فراہمی میں تعطل پیدا کرنے کی کوشش کی اسکے خلاف سخت ایکشن لی

