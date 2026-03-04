خامنہ ای کی شہا د ت سے پیدا شد ہ خلاصد یوں پر نہ ہو سکے گا،پیپلزپارٹی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پیپلزپارٹی کا ایک تعز یتی اجلا س ز یر صدا ر ت ڈویژنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی پیپلزسیکرٹریٹ اقبا ل کا لو نی میں منعقد ہو ا جس میں سپریم لیڈ ر ا یت ا ﷲ خا منا ئی کی شہا د ت پر گہر ے ر نج و غم کا اظہار کر تے ہو ئے۔۔۔
ا ن کی عالم اسلام کیلئے خد ما ت پر خرا ج عقید ت پیش کیا گیا شر کا ء میں تسنیم احمد قریشی ، ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ ،شیخ کا مر ا ن شہزاد ،را ئے حسن رضا بھٹی ایڈوکیٹ ،حا جی متین قریشی کے علا و ہ را نا قمر اقبا ل میاں جا و یدامجد ار شد ڈھونڈا ملک شکیل اور د یگر عہدیدارا ن شامل تھے اس موقع پر تسنیم قریشی ،ملک حامد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ و دیگر نے خطاب کیا۔شیخ کا مر ا ن شہزاد را ئے حسن رضا بھٹی ایڈو کیٹ را نا عمیر خا ن حا جی متین ا حمدقریشی اور د یگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ سپریم لیڈر آ یت اﷲ خامنہ ای کی شہا د ت سے پیدا شد ہ خلاصد یوں پر نہ ہو سکے گا انہوں نے طویل ا لمد ت سے اسرائیل امریکا اور دوسر ی سا مرا جی قوتوں کے خلا ف اپنی جد و جہد جا ر ی ر کھی اور عالم اسلام کے خلا ف تمام سازشوں کو نا کا م بنا یا اسرائیل اور ا مریکا انڈ یا کے سازشی گٹھ جو ڑ سے پیدا شد ہ صورتحا ل ا سو قت لمحہ فکریہ ہے