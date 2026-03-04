صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیبر قوانین پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت

  • سرگودھا
لیبر قوانین پر سختی سے عملدرآمد یقینی بنانے کی ہدایت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) صوبائی حکومت کی جانب سے مانیٹرنگ کے دوران ویجی لینس کمیٹیوں کے اعد ا د و شمار میں واضح فرق پر تحفظات کا اظہار کئے جانے پرسیکرٹری لیبر نے۔۔۔

 ضلعی افسران کو لیبر قوانین پر سختی سے عملدرآمد یقینی اور ڈسٹرکٹ ویجی لینس کمیٹیوں کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے ذرائع کے مطابق جبری مشقت کے حوالے سے قوانین پر سو فیصد عملدرآمد کروانے میں یہ کمیٹیاں تاحال ناکام ہیں، کمیٹیوں کی میٹنگز شیڈول کے مطابق انعقاد پذیر نہیں ہوتیں اور ان میں زیربحث لائے گئے اعداد و شمار بھی مشکوک ہیں، اورصنعتی یونٹس بالخصوص ورکشاپس ،ہوٹلوں ،دوکانوں پر کام کرنیوالے مزدوروں کو مقرر اجرت کی ادائیگی اور بنیادی سہولیات کی فراہمی بابت اقدامات نا کافی ہونے سے ان کے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی الیون میں خواتین کیلئے خصوصی رمضان سہولت بازار میں سٹالز قائم

علیم خان سے تاجک سفیر کی ملاقات، تجارتی راہداریوں پر غور

گرین یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام،طلبہ کو ماحولیاتی خواندگی بارے آگاہی ہے، کمشنر

ایران کی سالمیت پر حملہ اُمت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ، راغب نعیمی

ہولی معاشرے میں محبت، رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ کی علامت ،سیدال خان

سیف سٹی کیمروں کی مانیٹرنگ ،شہریوں کو تحفظ دیا جائے، آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی