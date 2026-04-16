عمران کی قید تنہا ئی انسانی حقوق کی خلا ف ور ز ی ، شفقت عباس حکو مت انتقامی کا روا ئیوں کی بجا ئے ا ن کے علا ج معالجہ پر خصوصی تو جہ دے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) ایم این اے شفقت عباس اعوان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن کی قید تنہا ئی انسانی حقوق کی خلا ف ور ز ی ہے انسا نی حقوق کا تحفظ فرض حکو مت ا س سلسلہ میں عالمی قوانین کی پاپند ی کر ے عمران خا ن کی صحت پر پارٹی سمیت تمام طبقات کو تشویش ہے حکو مت انتقامی کا روا ئیوں کی بجا ئے ا ن کے علا ج معالجہ پر خصوصی تو جہ دے اور ا ن کے اہل خا نہ اور پا رٹی قا ئدین کے ساتھ ملاقات کو یقینی بنا ئے بغیر آرڈر کے کسی قیدی کو تنہا ئی میں رکھنا انسا نی حقوق کی خلاف ورزی ہے ۔