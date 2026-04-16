  سرگودھا
مرغی کے گوشت کی من مانے نرخوں پر فروخت کا سلسلہ مختلف علاقوں میں الگ الگ نرخ مقرر ہیں ،کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) حکومت کی طرف سے متعدد مرتبہ دی گئی ہدایات کے باوجود پولٹری صنعت میں مڈل مین کے کردار کو محدود کرنے اور منافع کی شرح محدود کرنے کے احکامات پر عملدرآمد نہ ہونے سے مختلف علاقوں میں الگ الگ نرخ مقرر ہیں اورضلع بھر میں مرغی کے گوشت کی من مانے نرخوں پر فروخت کا سلسلہ جاری ہے ، کامرس اینڈ انڈسٹری ڈیپارٹمنٹ پنجاب نے مڈل مین کا منافع4روپے فی کلو رکھنے کے علاوہ پولٹری کی قیمتوں کے تعین کے حوالے سے ایک مکنزم تیار کرکے مقامی افسران کو عملدرآمد کیلئے کہا تھا جس کے بعد متعدد یاد دہانی نوٹسز موصول ہونے پر بھی ضلعی حکومت کی طر ف سے کسی قسم کی پیش رفت نہ کی گئی جبکہ اس وقت بھی پولٹری کے حوالے سے ایک مافیا کا راج ہے جو اپنی من مرضی کی قیمت مقرر کرتا ہے ، جس کے آگے نہ تو شیلڈ مالکان اور نہ ہی دوکاندار کچھ بول سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سرگودھا میں مقررہ نرخوں کی پامالی کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں چکن کے مختلف ریٹس وصول کئے جا رہے ہیں۔

 

فیصل آباد

اربوں کے ترقیاتی منصوبے منظور، سڑکوں کی مرمت بازاروں کی بیوٹیفکیشن شامل

دی یونیورسٹی آف فیصل آباد میں انٹرنیشنل ڈرمل کانفرنس

پولٹری صنعت کو بیماریوں سے اربوں کا نقصان ہو رہا : ماہرین

ڈویلپمنٹ کمیٹی اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت مسائل سنے

بھوانہ :سکول نیوٹریشن پروگرام اور امتحانی مراکز کا جائزہ لیا گیا

محمد اظہارالحق
عبد الحلیم شرر کے خلاف مقدمہ چلائیے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اور ہمارا کاسۂ گدائی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان کو کیا ملا؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ پاکستان آ رہے ہیں؟
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
اسلام آباد مذاکرات ، پاکستان کی سفارتی فتح
کنور دلشاد
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام آباد معاہدہ!
مفتی منیب الرحمٰن