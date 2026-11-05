لین دین کے تنازع پر فائرنگ سے 4 افراد زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے 34 جنوبی میں لین دین کے تنازع پر فائرنگ سے چار افراد زخمی ہوگئے جن میں لیاقت علی، نمیر شفیق، حمزہ اور عمر اسحاق شامل ہیں۔
نواحی علاقے 34 جنوبی میں لین دین کے تنازع پر فائرنگ سے چار افراد زخمی ہوگئے جن میں لیاقت علی، نمیر شفیق، حمزہ اور عمر اسحاق شامل ہیں، پولیس کے مطابق کار سوار ملزمان نے فائرنگ کی، جس پر اویس لیاقت کی مدعیت میں مقدمہ درج کرکے ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا۔
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