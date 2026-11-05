صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یاسر فرقان کو ایجوکیشن کمیٹی کا چیٔرمین مقرر کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری

  • سرگودھا
یاسر فرقان کو ایجوکیشن کمیٹی کا چیٔرمین مقرر کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر قیصر محمود کھرل نے یاسر فرقان کو ایجوکیشن کمیٹی کا چیٔرمین مقرر کرتے ہوئے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔

 اس موقع پر انہوں نے کہا کہ چیمبر آف کامرس تعلیم کے فروغ اور تاجروں کے بچوں کو درپیش تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ مثبت کردار ادا کرتا رہا ہے۔ یاسر فرقان نے قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہیں پہلے ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا اور اب ایجوکیشن کمیٹی کی چیٔرمین شپ سونپی گئی ہے ، جس پر وہ قیصر محمود کھرل اور چیمبر کی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ تاجروں کے بچوں کے تعلیمی مسائل کے حل اور تعلیم کے فروغ کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے ۔ اس موقع پر چیمبر کے ممبران نے یاسر فرقان کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ڈبل ڈیکر اور الیکٹرک بسوں کیلئے موزوں روٹس کو حتمی شکل دینے کی ہدایت

موسم سرما کے لیے گیس لوڈشیڈنگ کا نیا شیڈول

نہرخیام پر متنازع تعمیرات کے خلاف درخواست پر فریقین کو نوٹس

بچی سے زیادتی وقتل کے مجرم کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل

ٹریلر کی ٹکر سے نوجوان موٹرسائیکل سوار جاں بحق

سکھر:پولیس کا کریک ڈاؤن،6 ملزم گرفتار، اسلحہ، چرس برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن