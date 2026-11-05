صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولنگ چیک پوسٹ انور چوک کی کارروائی،اشتہاری گرفتار

  • سرگودھا
پٹرولنگ چیک پوسٹ انور چوک کی کارروائی،اشتہاری گرفتار

واں بھچراں(نمائندہ دنیا)واں بھچراں سرکل کی پٹرولنگ چیک پوسٹ انور چوک کی کارروائی، تھانہ پپلاں پولیس کو مطلوب بی کیٹیگری کا مجرم اشتہاری گرفتار کر لیا گیا۔

 تفصیلات کے مطابق ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر ڈی ایس پی پٹرولنگ میانوالی اعجاز حسین قریشی کی سربراہی میں چیک پوسٹ انور چوک کے شفٹ انچارج ہیڈ کانسٹیبل محمد حنیف خان اور ان کی ٹیم نے مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تھانہ پپلاں کو مطلوب ایک سال سے روپوش اشتہاری ملزم حفیظ اللہ سکنہ میانوالی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کو مزید قانونی کارروائی کے لیے تھانہ ہرنولی کے حوالے کر دیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں نویں انٹر نیشنل سیرت کانفرنس کا آغاز

بکرمنڈی کے سامنے غیرقانونی مویشی منڈی ،ٹریفک جام

جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں نویں انٹر نیشنل سیرت کانفرنس کا آغاز

نوشہرہ ورکاں میں آل ورلڈ گوندل اتحاد کا کنونشن

ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سیالکوٹ کے انتخابات 12 دسمبر کو ہونگے

سیالکوٹ:قتل کے مجرم کو عمر قید ،81 لاکھ روپے دیت ادا کرنے کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھومنے والی چرمی کرسی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
باپ بیٹے کی لوٹ مار پر مبنی کولیکشن
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سید مودودی کا فکری وارث کون؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
گدگدی
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قلعہ بالا حصار اور جرنیلی سڑک
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (1)
مفتی منیب الرحمٰن