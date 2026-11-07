انسداد سموگ اقدامات ،روزانہ ایکشن رپورٹس دینے کا حکم
انسداد سموگ اقدامات ،روزانہ ایکشن رپورٹس دینے کا حکم اگر کسی جگہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی گئی تو ریونیو عملہ ذمہ دار ہوگا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے فیصل آباد ڈویژن میں انسداد سموگ کے اقدامات مزید تیز اور نتیجہ خیز بنانے جبکہ محکمہ مال، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور محکمہ زراعت کو روزانہ ایکشن رپورٹس فراہم کرنے کا حکم دیا ہے ۔اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کمشنر فیصل آباد نے واضح ہدایت کی کہ کسی بھی سرکاری رقبے پر آگ نہیں لگنی چاہیے ۔ اگر کسی جگہ فصلوں کی باقیات کو آگ لگائی گئی تو ریونیو عملہ ذمہ دار ہوگا۔ انہوں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز ریونیو کو دیہی اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز انفورسمنٹ کو شہری علاقوں میں مجموعی طور پر ذمہ داریاں تفویض کیں۔انہوں نے کہا کہ چاروں اضلاع میں ضلعی انسداد سموگ کمیٹیوں کے اجلاس منعقد کرکے منٹس آف میٹنگ کمشنر آفس کو بھجوائے جائیں۔ انہوں نے سموگ کا موجب بننے والے عناصر کی روک تھام کے لیے جاری اقدامات مزید تیز کرنے کی غرض سے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ سموگ کی روک تھام کے لیے ہنگامی اقدامات ناگزیر ہیں۔
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