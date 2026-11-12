صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مہتہ سکول بھیرہ میں یوم اقبال جوش و جذبے سے منایا گیا

  • سرگودھا
مہتہ سکول بھیرہ میں یوم اقبال جوش و جذبے سے منایا گیا

بھیرہ (نامہ نگار) مہتہ سکول محلہ خواجگان بھیرہ میں شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبالؒ کا یوم اقبال بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔

اس موقع پر طلبہ کو کلامِ اقبال کے ذریعے شاعرِ مشرق کے افکار، فلسفئہ خودی، تصورِ پاکستان اور نظریۂ پاکستان سے روشناس کرایا گیا۔تقریب کے دوران اسلاف بگویہ کے حقیقی جانشین اور ولی عہد صاحبزادہ آصف ابرار بگوی نے طلبہ کو علامہ اقبالؒ کی شاعری کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کرتے ہوئے کیا۔ کہا کہ اقبال کا کلام نوجوان نسل میں خود اعتمادی، بلند حوصلے، محنت، کردار سازی اور وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے بچوں کو اقبال کے پیغام کی روشنی میں قیامِ پاکستان کے مقاصد اور ملک کی نظریاتی اساس کے بارے میں بھی آسان انداز میں بتایا۔اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ نئی نسل کو علامہ اقبالؒ کے افکار و تعلیمات سے روشناس کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ بچے باشعور، باکردار اور ذمہ دار شہری بن کر ملک و قوم کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پہلی ٹریک لیس ٹرام چلانے کا منصوبہ شروع نہ ہو سکا

پختونخوا کی انڈسٹریل ڈویلپمنٹ کمپنی کے وفد کاپیڈمک کا دورہ

نیلا گنبد پارکنگ پلازہ منصوبہ ،نئے تعمیراتی کام کا اضافہ

ناجائز مقیم افغان باشندوں کی وطن واپسی میں تیزی لانے کی ہدایت

جامعہ پنجاب کے ملازمین کی انکریمنٹ بحال کرنیکا حکم

آئی جی ریلویز نے چارج سنبھال لیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن