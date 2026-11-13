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کھاد ڈیلرزکو زائد قیمت وصول کرنے سے روک دیا گیا

  • سرگودھا
کھاد ڈیلرزکو زائد قیمت وصول کرنے سے روک دیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹ کمشنر حسین احمد چوہدری کی جانب سے ضلع بھر کے تمام کھاد ڈیلرز، دکانداروں اور ڈسٹری بیوٹرز کو مقررہ نرخوں سے زائد قیمت وصول کرنے سے روک دیا گیا ہے ۔

دکانوں پر نرخ نامہ نمایاں جگہ پر آویزاں کرنا اور ڈیلرشپ سرٹیفکیٹ کی نمائش لازمی قرار دی گئی ہے ۔ کسی بھی کاشتکار کو یوریا کے ساتھ ڈی اے پی یا کسی دوسری فاسفورس والی کھاد خریدنے پر مجبور نہیں کیا جا سکے گا اور نہ ہی کسی خریدار کو بلاجواز کھاد فروخت کرنے سے انکار کیا جا سکے گا۔

 

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