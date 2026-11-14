صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنوکر کلب جوئے کے اڈوں کی آماجگاہوں میں تبدیل

  • سرگودھا
سنوکر کلب جوئے کے اڈوں کی آماجگاہوں میں تبدیل

سنوکر کلب جوئے کے اڈوں کی آماجگاہوں میں تبدیل پابندیوں کی مبینہ خلاف ورزیوں کے باوجود کھلے عام سرگرمیاں جاری

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اندرون شہر بالخصوص سٹی ایریا میں قائم سنوکر کلب تفریحی مراکز کے بجائے مبینہ جوئے کے اڈوں اور جرائم پیشہ عناصر کی آماجگاہوں میں تبدیل ہونے لگے ، حکومتی پابندیوں اور ضابطوں کی مبینہ خلاف ورزیوں کے باوجود کھلے عام سرگرمیاں جاری، نوجوان نسل کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، سکولوں سے غیر حاضر طلبہ کی بڑی تعداد بھی سنوکر کلبوں کا رخ کرنے لگی جبکہ کلبوں میں معمولی تلخ کلامی پر جھگڑوں اور تشدد کے واقعات نے شہریوں میں تشویش پیدا کر دی۔ شہری علاقوں میں قائم ان سنوکر کلبوں میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر جوا کھیلے جانے اور جرائم پیشہ عناصر کے جمع ہونے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں، چند روز قبل بھی اندرون شہر ایک سنوکر کلب میں جھگڑے کے بعد دونوں فریق کلب سے باہر نکل آئے اور ایک دوسرے پر حملہ کر دیا، واقعے کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، تاہم اس کے باوجود صورتحال پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات دکھائی نہیں دے رہے ۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ سکولوں کے اوقات کار کے دوران طلبہ کی بڑی تعداد تعلیمی اداروں سے غیر حاضر ہو کر ان کلبوں میں وقت گزارتی دکھائی دیتی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹو بہ :ڈی سی کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، عملے کی حاضری کا جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی مسجد میں کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

غیر رجسٹرڈ نجی سکولوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 4 سکول سیل

سموگ ، شہری سانس اور آنکھوں کی بیماریوں سے پریشان

گیس سلنڈرز کی غیر قانونی ری فلنگ ، دکاندار گرفتار

ستیانہ پولیس کی منشیات فروشوں کیخلاف کارروائی، ملزم گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
حلوہ، میٹھے کے بغیر
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مالِ مسروقہ اور دل سے اٹھتی ہوک
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سیاست کو ری سیٹ کرنے کی خواہش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
ذیابیطس کا پھیلتا مرض
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت: شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (4)
مفتی منیب الرحمٰن