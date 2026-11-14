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عمران خا ن کو فور ی شفا ہسپتا ل منتقل کیا جا ئے ،آصف بگا

  • سرگودھا
عمران خا ن کو فور ی شفا ہسپتا ل منتقل کیا جا ئے ،آصف بگا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے علی آصف بگا نے کہا ہے با نی چیئرمین پی ٹی آ ئی عمران خا ن کو فور ی شفا ہسپتا ل منتقل کیا جا ئے۔

 کیونکہ عدا لت نے با نی چیئرمین عمران خا ن کو طبی معائنہ کیلئے شفا ہسپتا ل منتقل کر نے کی ہدا یت کی تھی ا سو قت عمران خا ن کی صحت تسلی بخش نہیں ہے عمران خا ن کے علا ج کیلئے میڈیکل بور ڈ تشکیل د یا جا ئے جس میں ا ن کے ذاتی معا لج کے علاو ہ خا ند ا ن کے ایک فرد کو بھی شا مل کیا جا ئے ۔سپریم کورٹ کے حکم بغیر کسی تاخیر کے فور ی عمل درآ مد کیا جا ئے ۔

 

 

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