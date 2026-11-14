4 جواری گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ ساہیوال پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بذریعہ لڈو دانہ جواکھیلتے ہوئے 4 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتارکرلیا ہے ۔ملزمان میں شاہد، آصف، ندیم اور نعیم نامی جواری شامل ہیں۔مقدمہ درج کرلیا گیا ۔
تھانہ ساہیوال پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے بذریعہ لڈو دانہ جواکھیلتے ہوئے 4 ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتارکرلیا ہے ۔ملزمان میں شاہد، آصف، ندیم اور نعیم نامی جواری شامل ہیں۔مقدمہ درج کرلیا گیا ۔
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