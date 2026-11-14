ڈیر ی یونٹ سیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کوٹ مومن میں کاروائی کرتے ہوئے غیر معیاری دودھ کی بھاری مقدار برآمد کر کے ڈیر ی یونٹ سیل کر دیا، ملاوٹ کرنے پر یونٹ مالک امتیاز کے خلاف مقدمہ درج کروا دیاگیا۔
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پنجاب فوڈ اتھارٹی نے کوٹ مومن میں کاروائی کرتے ہوئے غیر معیاری دودھ کی بھاری مقدار برآمد کر کے ڈیر ی یونٹ سیل کر دیا، ملاوٹ کرنے پر یونٹ مالک امتیاز کے خلاف مقدمہ درج کروا دیاگیا۔
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