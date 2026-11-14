دو منشیات فروش گرفتار ،چرس برآمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بدنام زمانہ منشیات فروش آفتاب کو گرفتارکر لیا، گرفتار منشیات فروش کے قبضہ سے 1 کلو 320 گرام چرس برآمد کی گئی۔
، جس کے خلاف مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ۔بدنام زمانہ منشیات فروش افتخار کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار منشیات فروش کے قبضے سے 1 کلو 410 گرام چرس برآمد کر کے منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔
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