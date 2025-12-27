صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف آئی اے کی کارروائی، ویزا فراڈ میں ملوث 2 انسانی سمگلر گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
ایف آئی اے کی کارروائی، ویزا فراڈ میں ملوث 2 انسانی سمگلر گرفتار

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )ایف آئی اے انسداد انسانی سمگلنگ سرکل لاہور کی کارروائی، ویزا فراڈ میں ملوث 2 انسانی سمگلر گرفتار کر لئے ۔ ملزم محمد آصف کو چھاپہ مار کارروائی میں لاہور جبکہ ملزم احمد علی کو ٹوبہ ٹیک سنگھ سے گرفتار کیا گیا۔۔۔

ملزموں نے شہریوں کو برطانیہ اور ترکیہ کیلئے ملازمت کا جھانسہ دیکر مجموعی طور پر 31 لاکھ روپے ہتھیائے ،ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم آصف علی ایف آئی اے میں درج  متعدد مقدمات میں نامزد ہے ۔دونوں ملزم شہریوں کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہے اور روپوش ہو گئے تھے ۔تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak