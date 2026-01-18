صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ:2 موٹر سائیکلیں ٹکرا گئیں ، 4 افراد شدید زخمی

  • جرم و سزا کی دنیا
لالہ موسیٰ:2 موٹر سائیکلیں ٹکرا گئیں ، 4 افراد شدید زخمی

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )نواحی گاؤں چندوکے قریب شدیددھند کے باعث 2موٹرسائیکل آپس میں ٹکرانے سے 4نوجوان زخمی ہوگئے ۔

نواحی گاؤں چندو کے قریب شدید دھند کے باعث 2موٹرسائیکلوں کے آپس میں ٹکرانے کا حادثہ پیش آیا جس میں متعدد افراد زخمی ہو گئے ، حادثے میں حمزہ آف چندو کا جبڑا، بازو اور ٹانگ فریکچر ہو گئی جبکہ میانہ چک کے رہائشی حسن کی بھی ٹانگ فریکچر ہونے کی اطلاعات ہیں، ریسکیو 1122 کی ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے ہسپتال منتقل کر دیا ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak