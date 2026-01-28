صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناجائز اسلحہ و منشیات کے خلاف کارروائی، تین ملزمان گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
ناجائز اسلحہ و منشیات کے خلاف کارروائی، تین ملزمان گرفتار

خوشاب (نمائندہ دنیا)ضلع خوشاب میں ناجائز اسلحہ اور منشیات کے خلاف جاری مہم کے دوران پولیس نے مزید تین افراد کو گرفتار کر لیا۔

 سٹی پولیس جوہرآباد نے دورانِ گشت ایک شخص کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے ایک کاربین بارہ بور اور ایک کارتوس برآمد کیا۔خوشاب پولیس نے ایک ملزم سے کلاشنکوف اور پانچ گولیاں جبکہ قائدآباد پولیس نے ایک شراب فروش کو گرفتار کر کے اس سے 120 لٹر دیسی شراب برآمد کی۔ تینوں ملزمان کے خلاف متعلقہ تھانوں میں الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

تیراہ میں آپریشن کا کوئی وجود نہیں،نقل مکانی کی وجہ برفباری:وفاقی وزرا

وزیراعظم بھی غیر قانونی احکامات دے تو سول سرونٹس عمل کرنے کے پابند نہیں:سپریم کورٹ

سپرٹیکس سے پونے 4سو ارب روپے وصولی ہوگی،ریونیوشارٹ فال ختم ہونے کا امکان

سپر ٹیکس کا نفاذ درست قرار:پارلیمان کو آمدن پر ٹیکس عائد کرنے کا مکمل اختیار ہے:آئینی عدالت

آتشزدگی کا سدباب:مریم نواز کا ہر کثیر منزلہ عمارت میں واٹر ہائیڈرنٹ نصب کرنے کا حکم

چیئرمین نیب کی وزیراعظم سے ملاقات،کارکردگی رپورٹ پیش

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس بار کی سردی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سترہ کروڑ بنگالی انتظار کر رہے ہیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
استاد، کتاب اور ذہن سازی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ڈونلڈ ٹرمپ، بورڈ آف پیس اور اقوام متحدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
سونا مہنگا کیوں، خاموش عالمی جنگ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی اہم حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak