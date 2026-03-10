صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال :سربازار 4افراد نے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا

سمبڑیال(سٹی رپورٹر )سربازار 4افراد نے خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تھانہ سمبڑیا ل کے محلہ دارالسلام چوک ابوبکر صدیق میں انعم شہزادی کو گھریلو رنجش پر فائق علی، لائق علی اوردو نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا خاتون کے کپڑے پھاڑ د ئیے۔ سمبڑیال پولیس نے مقدمہ درج کرلیا۔

