صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی پورچٹھہ:گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
علی پورچٹھہ:گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

ساروکی کا رہائشی خالد مسعود نا درا میں ملازم تھا ،گاڑی الٹنے سے ڈرائیور زخمی

علی پورچٹھہ (تحصیل رپورٹر)گوجرانوالہ روڈ پر سادہ چک سیم نالہ کے قریب تیز رفتار گاڑی اور موٹرسائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک سرکاری ملازم جاں بحق جبکہ گاڑی کا ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔تفصیلات کے مطابق ایک موٹرسائیکل سوار سائیڈ روڈ سے اچانک مین روڈ پر آیا جسے بچانے کی کوشش میں گاڑی بے قابو ہو کر سامنے سے آنے والے دوسرے موٹرسائیکل سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں موٹرسائیکل سوار موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ حادثے میں گاڑی کا ٹائر برسٹ ہو گیا اور قلابازیاں کھاتی ہوئی قریبی کھیتوں میں جا گری جس کے باعث ڈرائیور بھی شدید زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والے کی شناخت خالد مسعود کے نام سے ہوئی جو ساروکی کے محلہ اسلام آباد کا رہائشی اور نادرا میں ملازم تھا، وہ روزانہ ڈیوٹی کیلئے گوجرانوالہ آتا جاتا تھا۔ لواحقین نے حادثے کو اتفاق سمجھتے ہوئے قانونی کارروائی سے انکار کر دیا ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک اور معرکۂ حق
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستان کا سماجی ماحول اب بدلیے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دشمن کی تلاش جاری رہے گی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
رازداری کے پردے میں مذاکرات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انا کی بھینٹ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران جنگ، بدلتی عالمی بساط اور امن کی راہیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak