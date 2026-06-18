صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جواں سالہ لڑکی کو اغواکرکے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

  • جرم و سزا کی دنیا
جواں سالہ لڑکی کو اغواکرکے زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

رضا آباد کے علاقے میں ہوس کانشانہ بنانے پر ملزم کیخلاف مقدمہ درج پیپلز کالونی کے علاقے میں لڑکی کوبلیک میل کرکے درندگی کانشانہ بنادیاگیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جواں سالہ لڑکی کو مبینہ اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ رضا آباد کے علاقے میں غلام غوث نامی شہری کی جواں سالہ بیٹی کو ملزم نے اغواء کرلیا اور اپنے ساتھ نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا ۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم اور مغویہ کی تلاش شروع کر دی ۔تھانہ پیپلز کالونی کے علاقے میں لڑکی کو قابو کرکے زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ عدنان نامی شہری نے مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی ہمشیرہ کو بلیک میل کرتے ہوئے زبردستی کار میں بٹھا لیا اور اپنے ساتھ لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ پولیس نے ملزم کی تلاش شروع کر دی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

میسی کی ہیٹرک، دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا فاتحانہ آغاز

الجزائر کیخلاف میچ میں گول کے بعد لیونل میسی کیوں رو پڑے

جرمن فٹبال ٹیم کے ٹریننگ کیمپ میں زہریلا سانپ گھس آیا

فیفا ورلڈ کپ:ایک دن میں حاضری کا نیا عالمی ریکارڈ بن گیا

ویمنز ٹی 20ورلڈ کپ:انگلینڈ اور آسٹریلیا کی 3کھلاڑی انجریزکاشکار

واہ کینٹ میں پہلی نیشنل فل کانٹیکٹ کراٹے چیمپئن شپ کا کامیاب انعقاد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نو سالہ ہانیہ کا قتل
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اختیار سے تھانیداری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
چین، پاکستان اور مشرقِ وسطیٰ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ معاہدہ اور فساد کی اصل جڑ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
دو ضدیوں کی صلح
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
آئینہ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak