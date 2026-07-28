صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کے گھر کے باہر سے چوری

  • جرم و سزا کی دنیا
شہری کے گھر کے باہر سے چوری

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں حفیظ نامی شہری نے مقدمہ درج کراتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم ملزم رات کو اس کے گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر اور تاریں چوری کرکے فرار ہوگئے ۔

تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے میں حفیظ نامی شہری نے مقدمہ درج کراتے ہوئے پولیس کو بتایا کہ نامعلوم ملزم رات کو اس کے گھر کے باہر نصب بجلی کا میٹر اور تاریں چوری کرکے فرار ہوگئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak